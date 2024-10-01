شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر بعد تأجيل حفله فى أمريكا: ماليش نفس أغنى فى ظل الظروف الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

قال أمير الغناء العربي هانى شاكر، في تصريح لـ الخليج 365، بعد تأجيل حفله فى أمريكا بسبب الأحداث فى الشرق الأوسط، إنه اتفق مع الشركة المنظمة أنه لا يستطيع السفر لإحياء الحفل فى هذه الظروف، مؤكدا "ماليش نفس أغنى"، خاصة أن الحفل بالأساس معنى بالجاليات العربية من جميع البلدان العربية هناك.

وأشار هانى شاكر إلى أن تأجيل الحفل هو رسالة تضامن لأهالينا في ظل الظروف الراهنة داعيا الله أن يشمل أهالينا في كل مكان برعايته ويحفظهم من كل شر وتعود الأمور لطبيعتها على خير.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لجمهوره ومحبيه والذي يظهر فيه بلوك مختلف وجديد.

جدير بالذكر أن ألبوم "اليوم جميل" لأمير الغناء العربى مكون من 9 أغنيات، هى: "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و"مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك"، كما تعاون أيضا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.