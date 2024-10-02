شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عاشق يحصد 16.3 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم عاشق للنجم أحمد حاتم آخر ليلة عرض إيرادات بلغت 340 ألف جنيه فى السينمات، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع عرض 16 مليونا و316 ألفا و478 جنيها.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، ويعمل الشاب طبيبا يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائى من قبل فى فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاونا آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتى تقع أحداثه حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.

وعرض مؤخرًا لأحمد حاتم مسلسل "عمر أفندى" ونال اشادات كبيرة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة العمل كلا من اية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون، إخراج عبد الرحمن ابو غزالة، وتأليف مصطفى حمدى.