تفاصيل المشهد محل الأزمة في فيلم أوراق التاروت لـ رانيا يوسف وسمية الخشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أثار صنَّاع فيلم "أوراق التاروت" بطولة الثنائي رانيا يوسف وسمية الخشاب، أزمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية؛ ليُعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إحالة صُنَّاع العمل للتحقيق، بعد الاستعانة بالبلوجر علي غزلان، في أحد المشاهد؛ الأمر الذي يُخالف القوانين المنظمة للعمل داخل النقابة.
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وبدورها، قالت الفنانة رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية قبل أيام في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، إن الفيلم سيُعرض في الموعد المتفق عليه، خاصةً أن الرقابة أجازت النص الخاص به، وكل ما يتعلق به، ولم تمنع تصويره أو تُبدي اعتراضها عليه كما ردد البعض، مكملة: "مفيش أي حاجة من الكلام اللي بيتقال". وأعربت "رانيا" عن دهشتها بسبب هجوم البعض على الفيلم لمجرد وجود حيوانات به، متسائلة: "هل من العيب وجود كلب في الفيلم؟!".
وأشارت في حديثها إلى فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي شارك مؤخراً في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مضيفة: "لسه مؤخراً فيلم راح مهرجان فينيسيا بالكلب"، لتعود رانيا يوسف وتتساءل من جديد لماذا كل هذا الاهتمام بالكلب الذي يظهر معها في الفيلم، رغم وجود "قطة" برفقة سمية الخشاب، و"بغبغان" مع مي سليم. واستطردت قائلة: "مسكوا في كلب رانيا علشان الترند!".
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أشرف زكي يعلن مخالفة صناع الفيلم لقوانين النقابةأعلن الفنان أشرف زكي صُنَّاع الفيلم بإيقاف تراخيص العمل ومنعه من العرض، وذلك لمخالفته قوانين النقابة وطالب صناع الفيلم الاستجابة لحذف المشهد، ومن المقرر الإعلان عن الموقف الرسمي خلال الساعات المقبلة، ولا سيما أن الشركة المنتجة ترغب في طرح "أوراق التاروت" في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.
اتجاه لحذف مشهد علي غزلانمشهد علي غزلان، محل الأزمة، هو مشهد قصير للغاية، لا يتعدى الدقيقة الواحدة، وليس مهماً في مسار الأحداث؛ إذ قد تتجه الشركة المنتجة لحذفه تماماً، حتى لا تتكبد الخسائر حال صدور قرار بمنع الفيلم، إذا جرى التمسك بهذا المشهد من قبل المخرج إبرام نشأت، وهو الأمر المُستبعد تماماً في الوقت الراهن؛ إذ إن الاتجاه حالياً لحذف المشهد تماماً.
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تصوير المشهد جاء عن طريق الـ"مجاملة"هذا المشهد جرى تصويره قبل 3 سنوات تقريباً، حيث كان علي غزلان في زيارة إلى صديقه المخرج إبرام نشأت، في لوكيشن الفيلم، وخلال تلك الزيارة، تلقى اقتراحاً بإمكانية المشاركة في "أوراق التاروت" بوصفه ضيف شرف، حيث سيظهر في مشهد وحيد بشخصيته الحقيقة كـ"بلوجر"، وهو الأمر الذي وافق عليه "غزلان" بوصفه نوعاً من المجاملة لصديقه المخرج، ولا سيما أنه لم يتقاضَ أجراً نظير الظهور.
غرامة الاستعانة بالبلوجريُذكر أن أشرف زكي قد أصدر قراراً بسبب استعانة صناع العمل بالبلوجر علي غزلان، ليقدم أحد الأدوار في الفيلم، وهو ما تم التحذير منه مبكراً، عبر قرار إداري صادر عن نقابة المهن التمثيلية ينص على توقيع غرامة تبلغ مليون جنيه على الشركة المنتجة واستدعاء كل أعضاء النقابة المشاركين في العمل للمثول أمام لجنة تحقيق.
القائمة الكاملة لأبطال "أوراق التاروت"فيلم "أوراق التاروت" بطولة: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم: أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات يحدث لهن موقف ما ونشاهد مدى تأثير هذا الموقف في حياتهن، من خلال حكاية خاصة لكل واحدة منهن.
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رانيا يوسف تدافع عن الفيلمكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تداول أنباء حول وجود اعتراضات رقابية على الفيلم، بسبب مشاهد خادشة للحياء خلال الأحداث.
وبدورها، قالت الفنانة رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية قبل أيام في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، إن الفيلم سيُعرض في الموعد المتفق عليه، خاصةً أن الرقابة أجازت النص الخاص به، وكل ما يتعلق به، ولم تمنع تصويره أو تُبدي اعتراضها عليه كما ردد البعض، مكملة: "مفيش أي حاجة من الكلام اللي بيتقال". وأعربت "رانيا" عن دهشتها بسبب هجوم البعض على الفيلم لمجرد وجود حيوانات به، متسائلة: "هل من العيب وجود كلب في الفيلم؟!".
وأشارت في حديثها إلى فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي شارك مؤخراً في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مضيفة: "لسه مؤخراً فيلم راح مهرجان فينيسيا بالكلب"، لتعود رانيا يوسف وتتساءل من جديد لماذا كل هذا الاهتمام بالكلب الذي يظهر معها في الفيلم، رغم وجود "قطة" برفقة سمية الخشاب، و"بغبغان" مع مي سليم. واستطردت قائلة: "مسكوا في كلب رانيا علشان الترند!".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».