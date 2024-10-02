أغربها خيانة مع كلب.. تفاصيل أزمات تطارد رانيا يوسف وسمية الخشاب بسبب "أوراق التاروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إيقاف تصاريح عرض فيلم "أوراق التاروت"، وإحالة نجماته رانيا يوسف وسمية الخشاب للتحقيق، زاد من حالة الجدل المثارة حول الفيلم، منذ أول أيام تصويره

نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أعلن عن رفضه منح صناع فيلم "التاروت" تصريحا بعرض الفيلم من نقابة المهن التمثيلية، وذلك بسبب مشاركة البلوجر علي غزلان، وذلك بالمخالفة للقرار السابق الذي أصدرته النقابة بعدم التصريح بمشاركة البلوجرز في المسلسلات والأفلام.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، إيقاف التصاريح اللازمة بعرض الفيلم، وإحالة جميع الفنانين أعضاء النقابة المشاركين في بطولة العمل للتحقيق داخل النقابة.

وتعد أزمة مشاركة البلوجر علي غزلان، هي الأحدث من بين سلسلة أزمات أثارت الجدل، على مدار عام حول "التاروت"

خيانة مع كلب

فيلم "أوراق التاروت" طاردته مؤخرا أنباء رفض الرقابة على المصنفات الفنية، التصريح بالعرض، بدعوى وجود مشهد خيانة مع كلب، تقوم بأدائه بطلة الفيلم النجمة رانيا يوسف.

منتج الفيلم بلال صبري، من جهته في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، علق على الواقعة، وقال : "أولاً اللي كاتب الفيلم الأستاذ معتز المفتي ده خريج معهد سينما وفاهم يعني إيه رقابة والمخرج إبرام نشأت شاب مجتهد وشاطر جدًا، والفيلم هينزل في السينما وإحنا مش عبط إننا نعمل مشهد خيانة مع كلب".

وتابع: "الفكرة كلها إن فيه مشهد مع الفنانة رانيا يوسف قالتله جملة كده بمعنى إن الكلاب أوفى من البشر، والرقابة قالت مالوش أي لازمة واتشال وأخذنا التصريح وفوجئنا إن الصحافة بتكتب مشهد خيانة وحاطين صورة رانيا مع كلب مش عارفين مين اللي ضرب الصورة دي".

اتهامات

بالتزامن مع احتفال النجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف، ببداية تصوير أول مشاهد فيلم "تاروت" قدم المخرج أحمد عبد الرشيدي، شكوى ضد صناعه في الرقابة على المصنّفات الفنية.

السيناريست محمد مكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "كنت مع المخرج أحمد عبد الرشيدي، قدمنا في الرقابة سيناريو فيلم باسم (تاروت)، في عام 2021، وتم توثيق التنازلات رسميا، استعدادا لتقديم الفيلم من خلال شركته ميلودي ستارز للانتاج الفني".

وتابع: "فوجئنا بوجود فيلم له نفس الاسم، وزادت المفاجأة بمعرفتنا أن ترخيصه صدر مؤخرا، كيف حدث هذا لا نعلم؟".

مكي، أضاف: "الرشيدي قدم شكوى رسمية بالمصنفات الفنية بخصوص اسم الفيلم، ومن قدم أولا للحصول على الموافقة الرسمية، يكون له حق الحفاظ على الاسم، على أن يقوم الطرف الآخر بالتعديل".

عامل النظافة

محمد "عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير"، أثار حالة من الجدل حول الفنان محمد عز، ونجوم ونجمات فيلم "التاروت"، بدعوى طرده من مقر تصوير الفيلم.

أحمد فاروق "المنتج الفني للفيلم، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، كشف تفاصيل ما حدث، وقال: "كل ما يتردد عن واقعة الطرد، غير صحيح، لم يقم نجوم الفيلم، محمد عز ، أو عصام السقا، أو الفنانة رانيا يوسف بطرده، ومن الواضح إنه كان جاي وفي دماغه ركوب التريند".

فيلم "أوراق التاروت"، يشارك في بطولته، سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.