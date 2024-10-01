إحالة رانيا يوسف وسمية الخشاب للتحقيق بسبب «التاروت» ووقف تصريح الفيلم

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ صدى البلد عن إحالة الفنانين المشاركين في فيلم التاروت للتحقيق بسبب مشاركة البلوجر علي غزلان في الفيلم.

وقال أشرف زكي :” فيلم التاروت لن يحصل علي اي تصاريح من النقابة وسيتم إحالة الفنانين المشاركين في هذا الفيلم للتحقيق فورا “.

قال المنتج بلال صبري، إن الفنانة سمية الخشاب أرادت أن يكون اسم شخصيتها «نيرة» ضمن أحداث فيلم «أوراق التاروت»، تكريمًا لاسم نيرة أشرف طالبة المنصورة، ضحية زميلها محمد عادل.

وأوضح المنتج بلال صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أنه أثناء التحضير لفيلم «أوراق التاروت» بفيلا الفنانة سمية الخشاب، وقعت الحادثة التي آثارت جدلاً كبيرًا على السوشيال ميديا، وأرادت تغيير اسم الشخصية إلى نيرة، ووقت الاحتفال ببدء تصوير الفيلم، أكدت على أنها اختارت اسم نيرة تكريمًا لها، من أجل عودة حقها.

وأضاف المنتج بلال صبري، قائلاً: «سمية الخشاب كانت زعلانة جدًا على نيرة، وفضلت 3 أيام ماتنامش من الحزن، وقالتلي أنا عايزة أغير اسم الشخصية لـ نيرة عشان عايزة حقها يرجع».

وأشار إلى أن فيلم «أوراق التاروت»، يناقش مثل هذه القضايا؛ لأن كل شخص يرتكب جريمة قتل، يطلق على نفسه لقب مريض نفسي، لكي يتم تخفيف العقوبة بدلاً من الحكم بالإعدام، قائلاً: «في بعض الأطباء حديثي التخرج السلبيين، يعمل شهادة للقاتل أنه معاق ذهنيًا وياخد 3 سنين.. يبقى شخص ذبح واحدة أهلها هيفضلوا تعبانين عشانها.. واحنا كنا عايزين نوصل الرسالة دي بشكل قيّم، إن في تغيير في البلد».

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