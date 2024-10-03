بعد عودتها الى التمثيل.. إسعاد يونس تتحدث عن الاعتزال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج its show time، تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن قائمة أحلامها المؤجّلة، وأن الاعتزال سيكون على مراحل ووفق خطط رسمتها لنفسها، كما كشفت عن حلم مؤجل لم تحققه على مدار السنوات العشر الماضية.

ورغم عودتها منذ فترة قصيرة الى التمثيل بعد غياب دام سنوات، اكتفت فيها بالظهور الإعلامي عبر برنامجها “صاحبة السعادة”، قالت إسعاد يونس عن الاعتزال: “أنا مأجّلة غصب عني قراءتي لكتب كتير أوي اشتريتها في آخر 10 سنين وحطاها جمبي وبرصها زي العواميد، ولكن لما هعتزل هقرأهم”.

وأضافت: “أتمنى إذا اعتزلت أبقى بصحتي لسه وميبقاش الاعتزال بسبب تدهور الصحة، وهييجي وقت الاعتزال عشان فيه وقت بيحتاج الواحد يختلي بنفسه ويشوف عمل إيه في الرحلة اللي فاتت”.

أما عن قائمة أحلام “تيتا زوزو”، الشخصية التي تقدّمها في مسلسل يحمل الاسم نفسه ويُعرض عبر شاشة قناة dmc، فقالت إسعاد يونس: “قائمة أحلام “تيتا زوزو” مؤجلة دائماً وعندها أجندة بتكتب أحلامها طول الوقت زي زيارة سانت كاترين، وتحضر تعامد الشمس على وجه رمسيس في معبد أبو سمبل وتلف العالم في سفينة وحاجات بنحلم بيها”.