العرض العالمي الأول لفيلم "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الفيلم التونسي تهليلة للمخرجة أماني جعفر عرضه العالمي الأول بالدورة السادسة من مهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة بتركيا (3 - 6 أكتوبر). يحظى الفيلم بستة عروض خلال فترة المهرجان، ويعقب عرض يوم الجمعة 4 أكتوبر الساعة 5 مساءً ندوة نقاشية مع المخرجة.

الفيلم إنتاج تونسي سويدي مشترك ويتتبع رحلة نور الشابة الفلسطينية التي تتابع دراستها في السويد. وأثناء تجولها في شوارع ستوكهولم تدرك أنها فقدت شيئًا عزيزًا عليها، فتعود إلى الوراء، وتتذكر الصدمة التي سببها لها الاحتلال، وذكريات عائلتها، وتهويدة فقدتها منذ زمن طويل.

وفي حديثها عن الفكرة وراء الفيلم، قالت المخرجة أماني جعفر "يأتي فيلم تهليلة كردة فعل على الألم الذي شعرت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة عام 2023. كفتاة شابة تركت عائلتها للعيش في الخارج وإنهاء دراستها، حاولت أن أضع نفسي مكان فتاة فلسطينية تريد أن تعيش حياتها مثل أي شخص آخر. يصور هذا الفيلم صراع العيش في ظل الحرب، والرعب من أهوالها. ويتعمق داخل شعور العجز والضعف الذي يتملكك بينما تشاهد من بعيد، عاجز عن فعل أي شيء. الفيلم هو محاولة متواضعة لتصوير معاناة الفلسطينيين، سواء داخل أو خارج أرضهم".

الفيلم من إخراج وإنتاج ومونتاج وتسجيل صوتي أماني جعفر، وبطولة لين حشيشو، فاطمة جودة، وعز الدين إبراهيم، والمصور سينمائي هرشاد جايكواد، وتصميم ومكساج الصوت ليزيد الشابي، وموسيقى نور شريف.

تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

تفاصيل العروض:

● يوم الخميس 3 أكتوبر الساعة 2 ظهرًا

● يوم الجمعة 4 أكتوبر الساعة 5 - 6 مساءً

● يوم السبت 5 أكتوبر الساعة 6 مساءً ضمن برنامج أفلام قصيرة ترسل السلام لفلسطين 2

● يوم الأحد 6 أكتوبر الساعة 2 ظهرًا - 6 مساءً