"شورت قصير".. جنا عمرو دياب تنشر إطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التمثيل ممتع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مدهش" ، "قمر" ، "الحلوة" ، "ممتع" ، "جميل".

وكانت جنا دياب طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

كما كشفت "جنا" مؤخرًا عن أول أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Escape Plan".

وتعاقدت "جنا" خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

