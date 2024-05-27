وكيل ميتسوبيشي يخطر موزعيه بـ"كاش باك" يصل إلى 200 ألف جنيه على 3 طرازات

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة دايموند موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بعرض جديد لعملاء سيارات ميتسوبيشي المقبلين على الشراء.

وبموجب العرض الجديد تقدم شركة دايموند موتورز، كاش باك على بعض موديلات ميتسوبيشي المتوافرة في مصر، حيث يشمل عرض الكاش باك 3 موديلات هي «إكسباندر- وميراج- وأتراج».

وأكد أحد الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية أن قيمة عرض الكاش باك الجديد، على سيارات ميتسوبيشي تتراوح بين 175 إلى 200 ألف جنيه، إذ تبلغ قيمة الكاش باك على طرازي «أتراج، وميراج» نحو 175 ألف، بينما تبلغ قيمته على إكسباندر 200 ألف جنيه.

وحددت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي استمرار عرض الكاش باك حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الكاش باك، يعرف بأنه عملية يتم عن طريقها استرداد جزء من المال الذي تم دفعه أثناء شراء سلعة معينة.

أسعار سيارات ميتسوبيشي 2024

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات ميتسوبيشي التي شهدت استقراراً دون أي تغييرات جديدة.

أسعار ميتسوبيشي

وتعد السيارة ميتسوبيشي أتراج هي أرخص سيارات العلامة اليابانية في مصر حيث يبلغ سعرها الرسمي 915 ألف جنيه.

كانت شركة دايموند موتورز، وكيل ميتسوبيشي موتورز اليابانية، قد طرحت خلال الفترة الأخيرة موديل 2024 من السيارة ميتسوبيشي أتراج، بتحديثات جديدة.

لعل من أبرز التحديثات التي أجرتها ميتسوبيشي على أتراج موديل 2024، وجود مصابيح LED، وأسبويلر خلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسطية جديدة، وتطعيمات بلاك بيانو في التابلوه وعجلة القيادة وناقل الحركة.

و تقدم السيارة بمحرك اقتصادي 1.2 لتر MIVEC، يتألف من ثلاث اسطوانات وينتج عنه قوة تبلغ 57 كيلو وات 76 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى قدره 100 نيوتن متر (10.2 كجم - متر) عند 4,000 دورة في الدقيقة و ناقل حركة أتوماتيكي بـ 6 سرعات CVT (ناقل الحركة المتغير باستمرار) مع تقنية INVECS-III، يحافظ نظام INVECS-III (نظام التحكم الإلكتروني المبتكر والذكي) ذو النسب الواسعة على نقل السرعات عند عدد الدورات الأنسب للأداء العالي والموفر للوقود في نفس الوقت، فقد تم تحقيق كفاءة استثنائية في توفير الوقود (22.3 كم / لتر).