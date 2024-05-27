غداً.. إطلاق شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد السوق المصرية غداً الثلاثاء، لاستقبال أحدث سيارة SUV مجمعة محلياً، من طراز شيري تيجو 4 برو موديل 2025.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

ومن المقرر أن تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025، غداً في مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل والمواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة.

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شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025 بخيارين من المحركات

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أن السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025 سوف يتم تقديمها من خلال جي بي غبور أوتو عبر إصدارين، الأول سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

أما الإصدار الثاني من السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025 فيقدم بمحرك تربو 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

أبعاد شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

وتبلغ أبعاد السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025 وفقاً للمعلن 4318 مم للطول، ارتفاعها 1662 مم، وعرضها 1831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2630 مم.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

وسائل الأمان في شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

وسوف تقدم جي بي غبور أوتو السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة وأنظمة المساعدة.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

تجهيزات شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025

كما تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً موديل 2025 بمجموعة تجهيزات أبرزها شاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي، مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق.