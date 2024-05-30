شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الهجينة تتفوق على الكهربائية مع إقبال المستهلكين عليها والان نبدء بالتفاصيل

المحركات الهجينة يعد الكشف خطوة يمكن أن تساعد المحركات الكهربائية على أن تصبح أكثر قبولا حتى في السيارات عالية الأداء حيث إن الكهرباء لوحدها لا تكفي في بعض الحالات بالغرض.

تمثل هذه الخطوة أيضًا خطوة كبيرة في تطور واحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم فنظرًا لكفاءة استهلاك الوقود بشكل عام دون التضحية بالقوة أصبحت السيارات الهجينة شائعة في العديد من أنواع المركبات. تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية أصبحت "الهجينة" ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في ظل تباطؤ مبيعات النماذج الكهربائية البحتة.

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تبيع شركة صناعة السيارات الألمانية "بورش" Porsche التي تعد جزء من شركة "فولكس فاجين إيه جي" بالفعل نماذج هجينة تعمل بالكهرباء ولكن سيارة 911 الهجينة مسألة أخرى. التوسع في إنتاج السيارات الهجينة في البداية، ستتوفر الطاقة الهجينة في نسخة واحدة فقط من السيارة وهي 911 كاريرا جي تي إس عالية الأداء.

ومن خلال محرك كهربائي مدمج بناقل حركة ذو ثماني سرعات لمساعدة محرك السيارة الغازي سداسي الأسطوانات سينتج طراز 911 الجديد ما يصل إلى 532 حصانًا أي أكثر بـ 59 حصانًا من طراز كاريرا جي تي إس الحالي. مبيعات السيارات الكهربائية على الرغم من استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلا أن معدل النمو تباطأ بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تنمو مبيعات السيارات الهجينة بشكل أسرع. ويتم إلقاء اللوم في تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية على الأسعار المرتفعة نسبيًا للنماذج المعروضة للبيع حاليًا ونقص أجهزة شحن السيارات الكهربائية العامة المضمونة بخلاف مشكلات أخرى ما يجعل السيارات الهجينة بديلًا أفضل وأرخص ولا تتطلب شاحنًا هذا بخلاف السيارات التقليدية التي مازالت المسيطرة في مبيعات السيارات.

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ومع ذلك، فإن هذا الهجين الخاص لن يكون رخيصًا فستبدأ أسعار سيارة بورش 911 كاريرا جي تي إس 2025 بحوالي 165 ألف دولار. انطلاق الطرازات الهجينة يأتي الكشف عن النسخة الهجينة الجديدة بعد حوالي 60 عامًا من إطلاق بورش لسيارة 911. وتم الكشف عن أول سيارة 911 في عام 1963 لكنها لم تدخل حيز الإنتاج حتى عام 1964. وكانت إضافة أكبر وأقوى لطراز بورش الأصلي - 356.

وتعد بورش أحدث شركة لصناعة السيارات تقوم بزيادة أو إضافة سيارات هجينة إلى مجموعتها وسط اعتماد أبطأ من المتوقع للسيارات الكهربائية بالكامل.

وقالت بورش إنه بناءً على طلب العملاء فإنها تتوقع أن ما لا يقل عن 80% من سياراتها المباعة عالميًا ستكون كهربائية جزئيًا أو كليًا بحلول عام 2030.

وبلغت مبيعات بورش العالمية في الربع الأول 77.640 سيارة بانخفاض حوالي 4٪ عن العام السابق. وبلغت مبيعات 911، 2510 مركبة في الولايات المتحدة بزيادة 30% عن الربع الأول من عام 2023. الدمام - شريف احمد - تتجه مزيد من الشركات إلى حلول هجينة للطاقة في ظل تباطؤ الزخم الصعودي للطاقة الخضراء التي مازالت غير قادرة على تجاوز المعوقات التقنية أمام الطاقة التقليدية. وحول ذلك كشفت شركة "بورش" النقاب عن أول نسخة هجينة من سيارتها الرياضية الأكثر شهرة 911، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.يعد الكشف خطوة يمكن أن تساعد المحركات الكهربائية على أن تصبح أكثر قبولا حتى في السيارات عالية الأداء حيث إن الكهرباء لوحدها لا تكفي في بعض الحالات بالغرض.تمثل هذه الخطوة أيضًا خطوة كبيرة في تطور واحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم فنظرًا لكفاءة استهلاك الوقود بشكل عام دون التضحية بالقوة أصبحت السيارات الهجينة شائعة في العديد من أنواع المركبات.أصبحت "الهجينة" ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في ظل تباطؤ مبيعات النماذج الكهربائية البحتة.اقرأ أيضاً: الطاقة الدولية: صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعيد رسم خريطة الصناعةتبيع شركة صناعة السيارات الألمانية "بورش" Porsche التي تعد جزء من شركة "فولكس فاجين إيه جي" بالفعل نماذج هجينة تعمل بالكهرباء ولكن سيارة 911 الهجينة مسألة أخرى.في البداية، ستتوفر الطاقة الهجينة في نسخة واحدة فقط من السيارة وهي 911 كاريرا جي تي إس عالية الأداء.ومن خلال محرك كهربائي مدمج بناقل حركة ذو ثماني سرعات لمساعدة محرك السيارة الغازي سداسي الأسطوانات سينتج طراز 911 الجديد ما يصل إلى 532 حصانًا أي أكثر بـ 59 حصانًا من طراز كاريرا جي تي إس الحالي.على الرغم من استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلا أن معدل النمو تباطأ بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.وفي الوقت نفسه، تنمو مبيعات السيارات الهجينة بشكل أسرع. ويتم إلقاء اللوم في تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية على الأسعار المرتفعة نسبيًا للنماذج المعروضة للبيع حاليًا ونقص أجهزة شحن السيارات الكهربائية العامة المضمونة بخلاف مشكلات أخرى ما يجعل السيارات الهجينة بديلًا أفضل وأرخص ولا تتطلب شاحنًا هذا بخلاف السيارات التقليدية التي مازالت المسيطرة في مبيعات السيارات.اقرأ أيضاً: تسلا تفقد أغلب تفوقها على تويوتا في سباق القيمة السوقيةومع ذلك، فإن هذا الهجين الخاص لن يكون رخيصًا فستبدأ أسعار سيارة بورش 911 كاريرا جي تي إس 2025 بحوالي 165 ألف دولار.يأتي الكشف عن النسخة الهجينة الجديدة بعد حوالي 60 عامًا من إطلاق بورش لسيارة 911. وتم الكشف عن أول سيارة 911 في عام 1963 لكنها لم تدخل حيز الإنتاج حتى عام 1964. وكانت إضافة أكبر وأقوى لطراز بورش الأصلي - 356.وتعد بورش أحدث شركة لصناعة السيارات تقوم بزيادة أو إضافة سيارات هجينة إلى مجموعتها وسط اعتماد أبطأ من المتوقع للسيارات الكهربائية بالكامل.وقالت بورش إنه بناءً على طلب العملاء فإنها تتوقع أن ما لا يقل عن 80% من سياراتها المباعة عالميًا ستكون كهربائية جزئيًا أو كليًا بحلول عام 2030.وبلغت مبيعات بورش العالمية في الربع الأول 77.640 سيارة بانخفاض حوالي 4٪ عن العام السابق. وبلغت مبيعات 911، 2510 مركبة في الولايات المتحدة بزيادة 30% عن الربع الأول من عام 2023.