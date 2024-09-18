شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تحيل قرار رمضان صبحى للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إحالة قرار رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية، كما قررت إلغاء قرار لجنة الاستماع بمصر، واعتبرته كأن لم يكن.

وكشف مصدر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أرسلت خطاب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية يوم 11 سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما، من إصدار القرار، لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أصدرت مساء 16 يوليو الماضى، قرارا بعدم فرض عقوبة على اللاعب، بعد اتهامه بالتلاعب فى عينة المنشطات، كما قررت الرفع الفورى للإيقاف المؤقت الإجبارى الذى كان مفروضا على اللاعب.