حظيت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بتفاعل غير مسبوق من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي أصبحت “ترند” على السوشيال ميديا تم التقاطها من مكتب تسجيلات بإحدى الولايات. وأظهرت الصورة مستنفر ضمن صفوف القوات المسلحة وهو يرتدي الزي العسكري ويبصم موقعاً في كشوفات أحد الأندية الرياضية وسط تعليقات المتابعين الذين كتبوا على الصورة “من أرض المعركة إلى أرض الملعب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. من أرض المعركة إلى أرض الملعب.. مستنفر بالقوات المسلحة يوقع في كشوفات أحد الأندية الرياضية وهو يرتدي الزي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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