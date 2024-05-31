أسعار سيارات BMW وميني موديل 2025 بعد طرحها في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة جلوبال أوتو، وكيل علامتي BMW وميني في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامتين الألمانيتين. وشهدت القائمة السعرية لسيارات BMW وميني طرح موديلات 2025 لبعض الطرازات في السوق المصرية.

وفقاً للقائمة السعرية التي أعلن عنها الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بالسوق المصري فأنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بدايةً من غدًا 1 يونيو.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات BMW وميني في مصر.

أسعار BMW وميني

أسعار BMW وميني

كانت جلوبال أوتو قد طرحت مؤخراً بي إم دبليو X2 الجديدة والتي تقدم بطول من من 4.36 متر إلى 4.55 متر، لتزيد قاعدة العجلات من 2.67 متر إلى 2.69 متر، وصندوق خلفي سعته 560 لتر قابلة للزيادة حتى 1470 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

وتقدم جلوبال أوتو، ضمان لمدة 5 سنوات أو مسافة 200 ألف كيلومتر، أيهما أقرب، مع صيانة مجانية على السيارة دون رسوم إضافية لمدة 3 سنوات أو لمسافة 60 ألف كيلومتر.

وتتوافر BMW X2 في السوق المصرية بفئتين محرك بنزيني، وهماSport X2 sDrive18i M، بالإضافة X2 M35i xDriveمن عائلة M Performance الرياضية، في حين تتوافر فئة تجهيزية واحدة من BMW iX2، وهي iX2 eDrive20 M Sport الكهربائية بالكامل.

ويدعم الطراز X2 sDrive18i M Sport بمحرك توربو سعة 1.5 لترات يولد 156 حصان مع أقصى عزم دوران 230 نيوتن-متر، ويتصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة “ستبترونيك”، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

ويخترق الطراز X2 sDrive18i M Sport الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 9 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 213 كم/ساعة.

يما يأتي الطراز الرياضي X2 M35i xDrive بمحرك توربو سعة 2 لتر يولد 300 حصان مع أقصى عزم دوران 400 نيوتن-متر، ويتصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة “ستبترونيك”، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

ويتسارع الطراز الرياضي X2 M35i xDrive من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة مع هذا المحرك في غضون 5.4 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 250 كم/ساعة.

ومن ناحية أخرى، تأتي iX2 eDrive20 M Sport مدعمة بمحرك كهربائي يولد 204 أحصنة مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن-متر، وتستعين ببطارية بقدرة 66.5 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى 478 كم.