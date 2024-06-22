عودة الأوفر برايس في سوق السيارات والسر في "ACID NUMBER"

ياسر رشاد - القاهرة - عادت من جديد ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات، بعد فترة اختفاء طويلة عقب الانخفاضات الكبيرة التي طالت مختلف الموديلات خلال الأشهر الماضية.

وفسر المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، عودة الأوفر برايس على بعض الطرازات نتيجة نقص المعروض في ظل استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات والمعروف باسم ACID NUMBER منذ شهر ونصف.

المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات

وقال "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، إن توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التي تتوافر بكميات محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كافة أنواع السيارات بما في ذلك المعاقين والاستيراد الشخصي.

وصرح "أبوالمجد"، بأن سوق السيارات المصري يعيش فترة صعبة وحرجة للغاية نتيجة توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number".

ارتفاع أسعار السيارات في مصر

وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات واشتعال الأوفر برايس، حال استمرار توقف منظومة الاستيراد.

نظام "ACID Number"

ويعرف نظام "ACID Number" بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية، وتوقف هذه النافذة لوقت أكبر من ذلك يعني أنه قد يؤثر بشكل كبير على العرض والطلب في السوق المصري الفترة القادمة.

تنظيم استيراد السيارات

تنظيم استيراد السيارات

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أن الهدف الرئيسي من توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.

الأوفر برايس

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية أسعار السيارات يفرضها الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الوكلاء لفترة طويلة.

ويلزم القانون موزعي وتجار السيارات بضرورة إضافة قيمة الأوفر برايس على فاتورة بيع السيارة، بحيث يكون السعر المذكور في الفاتورة شاملاً السعر الرسمي مضافاً إليه الأوفر برايس، بينما كان البعض قبل ذلك يقوم بإصدار فاتورة بالسعر الرسمي فقط ويتم سداد الأوفر برايس خارج الفاتورة.