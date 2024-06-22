100 ألف جنيه أوفر برايس على هيونداي النترا AD موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الأيام القليلة الماضية عودة ظاهرة الأوفر برايس على عدد من الطرازات في السوق المصرية لعل أبرزها السيارة هيونداي النترا ad موديل 2025. وتتراوح قيمة الأوفر برايس على السيارة هيونداي النترا ad مابين 70 إلى 100 ألف جنيه.

أسعار هيونداي النترا ad موديل 2025

وتقدم السيارة هيونداي النترا ad موديل 2025 في مصر بـ 3 من التجهيزات أسعارها الرسمية كالتالي:

هيونداى النترا AD 2024 Topline 1,050,000 جنيه هيونداى النترا AD 2024 Modern 950,000 جنيه هيونداى النترا AD 2024 Smart 890,000 جنيه

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها التجار والموزعين على السيارات التي تشهد نقصاً في المعروض، مقابل تسليمها للعملاء بشكل فوري بدلاً من الانتظار في قوائم الوكلاء.

وتقدم السيارة هيونداي النترا ad بداية من الفئة الأولى بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية مكابح مضادة للانغلاق، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، وجهاز تحذير المسافة الخلفية والامامية، و حساس مطر اوتوماتيك، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق، و مقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

وتضم السيارة عدد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه تتمثل في وجود مثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بُعد، وشاشة 7" تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.





جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra ADبشكل أكثر جرأة يُبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا. كما تم تجهيز الإضاءة بمصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED ، وتتمتع السيارة بالعديد من وسائل الراحة والترفيه التي تشمل فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.



ويركز التصميم الداخلي للسيارة Elantra AD على زيادة راحة الركاب عبر توفير مساحة واسعة حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 4620 مم، وعرضها 1800 مم، وارتفاعها 1450 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 407 لتراً، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وتقدم السيارة أعلى مستويات الحماية والأمان، حيث توفر قوة إيقاف كبيرة من خلال نظام التعليق الأمامي McPherson Strut​، ونظام التعليق الخلفي Coupled Torsion Beam Axle، ونظام عجلة القيادة MDPS (Motor Driven Power Steering) ، كما زودت السيارة بمحرك 1.6 MPI ، يمنحها قوة 6300 /127.5 حصان ولفة في الدقيقة، 155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4,850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.