"مزودة بمحركين وتجهيزات خيالية".. أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 سيارة من المستقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تعد السيارة أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 واحدة من أكثر السيارات الصينية المميزة، إذ تتوافر بالعديد من الخصائص والتجهيزات التي تجعلها وكأنها قادمة من المستقبل.

قبل استعراض مواصفات السيارة أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 يجب أن نعلم أن شركة أفاتر تكنولوجي، هي علامة تجارية طورها كلاً من "شانجان أتوموبيل، وهواوي، وCATL" ويطلق عليها في السوق الصيني (Avita) ويطلق عليها في بعض المسميات العربية أفاتار، ولها نموذج في الأسواق يسمى Avita 11 أو (أفاتر 11) وهي سيارة SUV كهربائية فاخرة.

شركة شانجان أتوموبيل و CATL هما أول وثاني أكبر مساهمين في Avatr ، ولا تشارك هواوي في الأسهم ، بل تقدم فقط حلولًا كاملة للسيارات الذكية. حتى الآن ، وصل عدد منافذ أفاتر إلى 63 ، لا تغطي فقط المدن الرئيسية مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن ، ولكن أيضًا أكثر من 20 مدينة جديدة مثل تشنغدو وتشونغتشينغ.

جدير بالذكر أن العديد من شركة صناعة المحمول اتجهت خلال السنوات الأخيرة لاقتحام عالم السيارات الكهربائية وذاتية القيادة بتكنولوجيا غير مسبوقة.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية مواصفات السيارة أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 وفقاً للمنشور على الموقع الرسمي للشركة.

أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024

مواصفات أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024

تُصنف أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 بأنها من السيارات السيدان الكبيرة وأبعادها هي، الطول 5020 ملم، العرض 1999 ملم، الارتفاع 1460 أو 1450 ملم، وقاعدة العجلات 3020 ملم.

من ناحية التصميم الخارجي، فتم الاعتماد في أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 على لغة تصميم مستقبلية “Future Elegance” مع الطلاء المميز طلاء Hui Gold الجديد والخطوط الناعمة المنتشرة على هيكل السيارة. في الواجهة الأمامية نجد التصميم المغلق بدون شبكة مع مصابيح LED على شكل حرف C مدمجة مع فتحات التهوية السفلية باللون الأسود، مع غطاء المحرك بتصميم منتفخ بعض الشيء من الجانبين، مع الليدار الثلاثي ورادار الموجات المليمترية والرادار بالموجات فوق الصوتية والكاميرات المحيطية. في الجانب نجد العجلات الرياضية بتصميم متعدد الأضلاع مع استبدال المرايا الجانبية بكاميرا للرؤية الخلفية مع مقابض مخفية للأبواب، وكل تلك العوامل تعزز من التصميم المستقبلي للسيارة، وفي نهاية الجانب نجد العمود السقفي بتصميم مائل بشدة “فاست باك”. وصولًا للمقطع الخلفي، نجد المصابيح الخلفية LED بتصميم نحيف يتماشى مع المصابيح الأمامية.

تواصل المقصورة الداخلية للسيارة أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 في تقديم الطابع المستقبلي من خلال عدم الاعتماد على أزرار مادية، بالإضافة لتجهيزات تقنية عديدة مميزة أبرزها شاشة عرض بانورامية بقياس 35.4 بوصة بدقة 4K مع مرايا متدفقة محاطة بشاشات وشاشة وسطية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، ومجهزة بنظام HarmonyOS داخل السيارة من Huawei، ونظام القيادة الذكي المتطور 2.0 من هواوي.

وتُقدم كل تلك التجهيزات مع 5 مقاعد والمقاعد الأمامية منعدمة الجاذبية مع تعديل كهربائي في 16 وضعية وتدفئة وتهوية بـ 3 سرعات وتدليك من 8 نقاط. بالإضافة إلى ذلك سيتم إضافة ترقيات OTA في النصف الأول من هذا العام للعديد من المستخدمين في الصين على الهواء.

أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024

تحتوي المقصورة الداخلية للسيارة أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 أيضًا على 27 مكبر صوت وإضاءة محيطية ذكية محيطية بـ 64 لون و 3 تجهيزات عطرية مُخصصة. كما تم تجهيز الكونسول الوسطي بقاعدة شحن لاسلكية قابلة للتكيف وحاملات أكواب، وتم تجهيز كل باب بشكل فردي بمساحة تخزين مخفية على شكل صدفي لضمان سعة التخزين مع الحفاظ على الاتساق البصري والخصوصية في المقصورة.

تم تجهيز طراز الدفع الرباعي من أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 بنظام DriveONE ثنائي المحرك من هواوي، بقوة إجمالية تبلغ 578 حصان مع عزم دوران 650 نيوتن متر وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، بطارية NMC من CATL بقدرة 94.5 كيلووات ساعة، بمدى 650 كم CLTC..

يتمتع الطراز أحادي المحرك من أفاتر 12 الكهربائية موديل 2024 بقوة قصوى تبلغ 313 حصان مع عزم دوران 370 نيوتن متر وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، بطارية NMC من CATL بقدرة 94.5 كيلووات ساعة، بمدى 700 كم CLTC.. وتدعم الشحن بسرعة فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة الجديدة بنظام تعليق هوائي.

كما أصدرت أفاتر هيكل Panshi، المصمم مع البطاريات كمركز ويستند إلى الهيكل الذكي المدمج من CATL (هيكل لوح التزلج) وتقنية CTC، وهو أول حل تقني للهيكل الكهربائي النقي بمعايير السلامة العالية في العالم، والذي يمكن أن يحقق تصادم أمامي بسرعة 120 كم/ ساعة دون حريق وانفجار.