شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب ممارسة التمارين الرياضية لأكبر فائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد عدد مرات ممارسة التمارين الرياضية التي يجب عليك ممارستها على عدة عوامل، مثل مستوى نشاطك وعمرك وأهدافك في اللياقة البدنية وغير ذلك. إذا كنت جديدًا على ممارسة التمارين الرياضية، فقد تتساءل كم من الوقت أحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية؟ و هل ممارسة التمارين الرياضية لمدة ثلاثة أيام كافية؟ ، ومن جانبهم ينصح الخبراء بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا أو 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع. ويمكنك أيضًا تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك من خلال ممارسة 75 دقيقة من النشاط البدني القوي أو 25 دقيقة يوميًا، ثلاثة أيام في الأسبوع، وفقا لما نشره موقع health



و تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة كل أسبوع. على سبيل المثال، يمكنك تقسيم ذلك إلى خمس تمارين مدتها 30 دقيقة أسبوعيًا. في المقابل، يمكنك اختيار ممارسة 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا.

تتضمن أمثلة التدريبات الأسبوعية ما يلي:



المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع. أضف يومين أو أكثر من تمارين القوة.

مارس رياضة الركض أو الهرولة لمدة 25 دقيقة، ثلاثة أيام في الأسبوع. أضف يومين أو أكثر من تمارين القوة.

اجمع بين التمارين المعتدلة والقوية في يومين أو أكثر في الأسبوع. على سبيل المثال، قم بممارسة المشي والجري لمدة 30 دقيقة. أضف يومين أو أكثر من تمارين القوة.

قد تحتاج إلى زيادة مدة أو عدد أيام ممارسة التمارين الرياضية لإنقاص الوزن. تشير بعض الأدلة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 60 دقيقة يوميًا، خمس مرات في الأسبوع، قد تساعدك على إنقاص الوزن.

و ممارسة الرياضة كل يوم أمر جيد طالما أنك لا تجهد نفسك بشكل مفرط. و إذا كنت لا تستطيع في كثير من الأحيان الأداء بنفس المستوى كل يوم، أو تشعر بالقلق والتعب، أو تعاني من إصابات ناتجة عن الإفراط في الاستخدام. فإن أخذ يوم أو يومين على الأقل من الراحة يسمح لجسمك بإعادة البناء والتعافي. وأيام الراحة هي، قبل كل شيء، فرصة للاستماع إلى احتياجات جسمك حتى تتمكن من الاستعداد للتمرين التالي.