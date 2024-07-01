أصبحت بـ"699.9 ألف جنيه".. انخفاض أسعار جاك S2 بمقدار 150 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - تباينت أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية مابين ارتفاعاً وانخفاض، إذ شهدت أسعار بعض الطرازات زيادات سعرية سواء رسمية أو غير رسمية، بينما شهد البعض الآخر تراجعاً جديداً، وتعد السيارة جاك S2 موديل 2024 واحدة من أبرز السيارات التي شهدت انخفاضاً جديداً بدايةً من اليوم، بعدما أخطرت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوي جروب” وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين رسمياً بتخفيض أسعار السيارة جاك s2 موديل 2024 بدايةً من اليوم، ولفترة محدودة فقط.

مقدار الانخفاض على جاك JS2 موديل 2024



بحسب موزعي جاك، فإن مقدار التخفيض الجديد على أسعار السيارة جاك JS2 موديل 2024 قد بلغ نحو 150 ألف جنيه.

ضمان جاك JS2 موديل 2024

وتتوافر السيارة جاك JS2 موديل 2024 في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات فقط وتقدم بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

أسعار جاك S2 موديل 2024

وأصبح سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024 رسمياً بدايةً من اليوم بعد التخفيض الجديد 699.9 ألف جنيه، بدلا من 849.9 ألف جنيه لتصبح بذلك s2 أرخص سيارة SUV.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور أبرز مواصفات السيارة جاك S2 موديل 2024 وفقاً للمعلن من الوكيل الرسمي.

مواصفات جاك JS2 موديل 2024



وتقدم السيارة الصينية جاك JS2 موديل 2024 التي تنتمي إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 حصان مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

تأتي السيارة جاك JS2 الصينية موديل 2024 بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر.

وتحتوي السيارة جاك JS2 موديل 2024 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.