رجب عبدالقادر: المصري سيتقدم بشكوى ضد حسام حسن في المحكمة الرياضية الدولية 

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق قادر على العودة بالنتيجة أمام الهلال الليبي، في القاهرة بإياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

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وتابع عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "برج العرب هو من يستضيف مباراة الإياب، ونسعى لتغيير أن يكون ملعبنا برج العرب واللاعبين يتأذوا هم والجماهير، ونتحرك لإقناع المسؤولين بتغيير الملعب قبل بداية الموسم الجديد، ونضع أمامنا ملاعب هيئة قناة السويس واستاد هيئة الإسماعيلية، واستاد العاصمة الإدارية".

وأضاف رجب عبدالقادر: "سيكون هناك جلسة مع رابطة الأندية يوم الأربعاء المقبل لتحديد شكل الدوري، وسيتم دراسة مقترحات الرابطة قبل أن يتم حسم قرارنا، وهدفنا القضاء على سلبيات الموسم الماضي".

واستطرد: "المصري لديه حقوق عند حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وهناك لجنة فض المنازعات وسوف نلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد المدرب، ولم نقيل جهازه المعاون بما فيهم إبراهيم حسن، حتى ندفع مستحقاته وتم إقالة المدير الفني فقط وكل ما يشاع ضد النادي غير صحيح".

واختتم: "حسام حسن طلب مستحقاته ونحن نطلب حقوقنا ولن نفرط في حقوقنا، وجهزنا ملف كامل ضده".