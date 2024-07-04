شكرا لقرائتكم خبر عن أول إطلالة للسيارة الكهربائية ميني جون كوبر وركس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تُعدُ سيارة ميني جون كوبر وركس E Prototypeإنجازًا مهمًا بصفتها أول طراز كهربائي بالكامل من فئة MINI John Cooper Works.
يتميز هذا الطراز بتصميم لافت ونظام دفع كهربائي متطور، مما يجسد التزام MINI بالابتكار والتنقل الكهربائي.
وتحتفل سيارة MINI John Cooper Works E بعرضها العالمي في وقت لاحق من هذا العام، حيث تمثل خطوة جريئة في تطور MINI من خلال الجمع بين التراث العريق للعلامة التجارية والتكنولوجيا المتقدمة. سيشمل مستقبل طرازات John Cooper Works طراز يعمل بالبنزين والكهرباء بالكامل.
في إشارة إلى الانتصار التاريخي لسيارة Mini Cooper S في رالي مونت كارلو عام 1964 قبل 60 عامًا، يتميز الطراز الجديد بتمويه مميز صممه فريق تصميم MINI وشعار "37" الذي يخلد هذا الإنجاز. هذا الشعار يعكس تراث MINI الغني في رياضة السيارات.
يقدم العرض الديناميكي في مهرجان جودوود للسرعة لمحة عن مستقبل السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث يعرض براعة التصميم والهندسة الفريدة لـ MINI. يمكن لعشاق السيارات والجمهور توقع عرض لا يُنسى لقدرات النموذج التجريبي MINI John Cooper Works E أثناء تحديه لتسلق التلال الصعب.
يتميز هذا الطراز بتصميم لافت ونظام دفع كهربائي متطور، مما يجسد التزام MINI بالابتكار والتنقل الكهربائي.
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في إشارة إلى الانتصار التاريخي لسيارة Mini Cooper S في رالي مونت كارلو عام 1964 قبل 60 عامًا، يتميز الطراز الجديد بتمويه مميز صممه فريق تصميم MINI وشعار "37" الذي يخلد هذا الإنجاز. هذا الشعار يعكس تراث MINI الغني في رياضة السيارات.
يقدم العرض الديناميكي في مهرجان جودوود للسرعة لمحة عن مستقبل السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث يعرض براعة التصميم والهندسة الفريدة لـ MINI. يمكن لعشاق السيارات والجمهور توقع عرض لا يُنسى لقدرات النموذج التجريبي MINI John Cooper Works E أثناء تحديه لتسلق التلال الصعب.