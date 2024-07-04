شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حوافز وعروض لتسهيل تملك سيارة «لوسيد» الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مجموعة "لوسِد" ، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم، باقة من العروض والحوافز الصيفية، المصممة خصيصاً لتعزيز تجربة الملكية لسيارتها "Lucid Air" بجميع طرازاتها.

وقالت الشركة: إن العروض والحوافز الصيفية المقدمة لسائقي السيارات الكهربائية الجدد والحاليين، تتضمن: حلول دفع مرنة. حلول دفع مرنة وأوضحت أن حلول الدفع المرنة أتاحت للعملاء ممن يتطلعون إلى شراء أول سيارة كهربائية من خلال شركة "لوسِد" دفع نصف سعر السيارة الأصلي عند الشراء.

وبحسب الشركة، سيتيح ذلك للعملاء الراغبين في استكشاف طرازات السيارة Air الاستمتاع بمشترياتهم بالكامل، فضلاً عن الاستفادة من خيار الدفع المرن لنسبة الـ 50% المتبقية في وقت لاحق، وكحافز إضافي، سيتم توفير جميع الطرازات بدون فوائد. إلغاء الضريبة وتتضمن العروض والحوافز الصيفية: إلغاء ضريبة القيمة المضافة، إذ تقدم شركة لوسِد ميزة استثنائية من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على طرازات " Grand Touring" 2023.

ويمثل ذلك توفيراً كبيراً يتيح للعملاء الاستمتاع بالميزات الفاخرة والمبتكرة التي توفرها هذه الطرازات الراقية دون تكلفة إضافية. سهولة الملكية وتشمل العروض والحوافز: سهولة الملكية: إذ أن في إطار هدف شركة لوسِد الرامي لتسهيل ملكية السيارات الكهربائية، ستوفر الشركة هذا الصيف للمالكين الحاليين والجدد دعماً إضافياً متميزاً، حيث يمكن للباحثين عن خيارات الشحن الاستفادة من شاحن منزلي مجاني بالكامل أو ما يعادل 3,750 ريالاً بدل تركيب الشاحن. صيانة دورية وتقدم لوسِد هذا الصيف صيانة دورية منتظمة مجاناً خلال أول عامين (أو ما يعادل 40.000 كيلومتر) إلى جانب ضمان لمدة 8 سنوات لمجموعة نقل الحركة والبطارية أيهما يأتي أولاً، وذلك للمساعدة في ضمان استمتاع المالكين بأفضل تجربة قيادة ممكنة.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام حافز واحد لكل عملية شراء سيارة حتى نهاية أغسطس القادم، ما يجعله الوقت المثالي للعملاء للاستفادة من المزايا غير المحدودة لتوفير التكاليف ودعم الاستدامة أو الترقية إلى أحدث تقنيات السيارات الكهربائية.