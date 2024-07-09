شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيلانتيس» للسيارات تعتزم طرح 30 طرازا هجينا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة صناعة السيارات المتعددة الجنسيات «ستيلانتيس»، إنها ستطرح 30 طرازا هجينا في أوروبا خلال العام الحالي، كما أنها تعتزم طرح 6 أخرى حتى عام 2026.

وأشارت «ستيلانتيس»، التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، إلى أنها حققت منذ عام 2024 حتى تاريخه، زيادة في مبيعات الطرازات الهجينة من نوع "إي يو 30" بنسبة 41% مقارنة ما حققته في عام 2023 حتى تاريخه، وأنها تتوقع تحقيق زيادة في معدل جذب العملاء مع عمليات الإطلاق الجديدة المقبلة.

وقال أوفي هوشجيشورتس، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «ستيلانتيس» في أوروبا الكبرى، إن "هذه التقنية لا تعمل على تعزيز كفاءة وأداء محركات الاحتراق التقليدية فحسب، ولكنها تدفعنا أيضا نحو مستقبل بانبعاثات أقل، ونطاق ممتد للمركبات، والقدرة على تحمل التكاليف بشكل عام لعملائنا."

