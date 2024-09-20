أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو لأربع دول في وسط أوروبا ضربتها العاصفة بوريس، وذلك في أعقاب لقاء مع زعمائها في بولندا الخميس لمناقشة مساعدة المناطق والسكان المتضررين من الفيضانات.

كانت هذه تفاصيل خبر فون دير لايين تعلن مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو للدول المتضررة من العاصفة بوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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