ترامب: إسرائيل في ورطة كبيرة وما فعلته من أجلها أكثر مما يمكن أن يفعله أي رئيس آخر

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن "هجوم السابع من تشرين الاول أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست وما كان ليحدث لو كنت رئيسا"، مشيرا الى ان "المواطنين اليهود في أميركا اضطروا لتحمل أسوأ موجة من معاداة السامية منذ أجيال عديدة".
ولفت الى أن "اليهود الأميركيون يتعرضون للمضايقة والهجوم والإرهاب من قبل معادي السامية والمتعاطفين مع حماس"، معتبرا أن "المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كاملا هاريس لم تفعل شيئا لمكافحة معاداة السامية والجامعات أصبحت أماكن خطيرة على الطلاب اليهود".
واشار الى أن "المد القبيح من حماس المعادية للسامية والتعصب والكراهية سيتم صده وسحقه حين أتسلم رئاسة أميركا"، مؤكدا أن "حين أنتخب رئيسا سأحظر توطين اللاجئين القادمين من المناطق الموبوءة بالإرهاب مثل قطاع غزة".
واعتبر أن "الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هي الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ أميركا وإسرائيل".
واضاف أن "إسرائيل في ورطة كبيرة وما فعلته من أجلها أكثر مما يمكن أن يفعله أي رئيس آخر".
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