ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون حاليا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميتهم.
وأكدت السلطات الاميركية في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: أميركا لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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