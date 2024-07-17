خلال ساعات.. وكيل BMW يطرح الفئة الرابعة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، والوكيل الرسمي لسيارات BMW الألمانية في مصر، لتقديم الفئة الرابعة الجديدة خلال ساعات.



المواصفات العالمية للفئة الرابعة الجديدة من BMW

وتقدم الفئة الرابعة من BMW عالميًا بمحركات بنزين وديزل، بقوة تتراوح بين 184 حصان و 374 حصان. والتي ترتبط جميعها مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تدعم المحركات سداسية الأسطوانات تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت. ADVERTISEMENT Ads by وتضم باقة التجهيزات الاختيارية مجموعة تعليق M ومجموعة تعليق M المتوائمة مع توجيه رياضي متغير وفرامل M الرياضية.



وتضم باقة التجهيزات الاختيارية للفئة الرابعة الجديدة من BMW مجموعة تعليق M ومجموعة تعليق M المتوائمة مع توجيه رياضي متغير وفرامل M الرياضية.

ويتميز الطراز الجديد للفئة الرابعة الجديدة من BMW الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية، مع كشافات LED ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، والضوء العالي بتقنية Matrix ، كما تتوفر المصابيح الخلفية المعتمدة على تقنية الليزر.

يتسع برنامج طلاء السيارة بألوان جديدة مع المكونات المطلية باللون الأسود على شبكة المبرد وتصاميم جديدة للعجلات، وتأتي موديلات M Perfomance بشعار M.

المقصورة الداخلية للفئة الرابعة الجديدة من BMW تأتي بشاشة منحنية، مع شاشة ترفيه وأضواء محيطية. وتأتي السيارة بباقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل محذر التصادم الأمامي مع تدخل لنظام الفرامل ومنظم السرعة مع وظيفة الفرملة ونظام التعرف على الإشارات المرورية مع مجموعة من المستشعرات على المقدمة والمؤخرة لمساعد صف السيارة والخروج من الركن.