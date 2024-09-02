علامة يابانية تهيمن على قائمة السيارات الأكثر عمراً

ياسر رشاد - القاهرة - تتعدد وتختلف أنواع السيارات حول العالم، سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الصينية أو الآسيوية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول السيارات الأكثر عمراً بصفة عامة، وهو ما أظهرته دراسة حديثة لمركز آي سي كارو الأمريكي المتخصص في بيع السيارات، إذ كشفت عن اقتناص علامة تويوتا اليابانية لسبعة مراكز من العشرة الأولى، في قائمة سيارات محركات الاحتراق الداخلي الأطول عمرا.

دراسة تكشف السيارات الأكثر عمراً

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يصدر للعام الحادي عشر على التوالي، وهو يشير بوضوح إلى أن السيارات الحديثة ذات محركات الاحتراق الداخلي تعيش عمرا أطول. ويقتصر التصنيف على السيارات اليابانية وأمريكية الصنع فقط، واحتلت الشاحنة الأمريكية دودج رام المركز العاشربقائمة السيارات الأكثر عمراً.

ويرصد مسح موقع آي سي كارز دوت كوم، السيارات الأكثر عمراً، ويصنفها على أساس قدرتها على العمل بصورة طبيعية لمسافة تصل إلى 250 ألف ميل (400 ألف كيلومتر) قبل أن تصبح غير صالحة للعمل.

وتمتلك تويوتا ولكزس التابعة لها 10 سيارات ضمن أطول 30 سيارة عمرا، تحتل بها المركز الأول في قائمة الشركات الأكثر إنتاجا للسيارات الأطول عمرا. وفي المركز الثاني تأتي شركة هوندا ولديها 7 طرز في القائمة.

وحللت دراسة العام الحالي أكثر من 402 مليون سيارة، حيث سيطرت السيارات من فئة السيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) على قائمة بـ 16 سيارة إس.يو.في من بين الثلاثين الأطول عمرا. واحتلت السيارة تويوتا تندرا المركز الأول حيث تصل نسبة استمرارها في العمل حتى 250 ألف ميلا إلى 6ر36%.

وقال كارل بروير، المحلل التنفيذي لدى آي سي كارز:"العمر الافتراضي للسيارات الحديثة أصبح أطول… يتصور كثير من المستهلكين أن العمر الافتراضي للسيارة ينتهي في 100 ألف ميل، لكن أحدث دراسة قمنا بها أكدت أن العمر الافتراضي للكثير من السيارات يمكن أن يتجاوز 200 ألف ميل".

وفي الوقت نفسه، فإن 5 من سيارات توتويا الموجودة في قائمة السيارات الأكثر عمراً لا تباع في أمريكا الشمالية. كما توقف بيع السيارة هوندا أكورد التي احتلت المركز 14 في أوروبا منذ 2015. وجاءت السيارة الهجين تويوتا بريوس التي تباع في مختلف أنحاء العالم في المركز 25.

وقال بروير إن مشتريي السيارات استفادوا من تحسين الجوانب الهندسية والجودة في السيارات الحديثة.