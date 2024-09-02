ارتفاع أسعار سيارات بي واي دي F3

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن أحدث قائمة لسيارات بي واي دي في مصر. ووفقًا لقائمة أسعار سيارات BYD بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً، شهدت أسعار سيارات BYD بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً “مانيوال، وأوتوماتيك”، زيادات سعرية جديدة.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على أسعار سيارات BYD بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً نحو 20 ألف جنيه.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية أسعار سيارات BYD بي واي دي F3 موديل 2025 في مصر المجمعة محلياً، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

- أصبح سعر بي واي دي F3 مانيوال 590 ألف جنيه بدلاً 570 ألف جنيه.

ارتفع سعر BYD بي واي دي F3 أوتوماتيك ليصبح 670 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.

مواصفات بي واي دي BYD F3

ينتمي طراز BYD بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً لفئة السيارات السيدان الاقتصادية، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة من شركة الأمل للسيارات عن BYD بي واي دي F3 موديل 2025 في مصر فإن السيارة تنطلق من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة BYD بي واي دي F3 موديل 2025 نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى نحو 100 كم.

دعمت سيارات BYD بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً ببعض المواصفات وسائل الأمان؛ من بينها «وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وتقدم شركة الأمل للسيارات، السيارة BYD بي واي دي F3 موديل 2025 ببعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – جنوط رياضية 15 بوصة – كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».