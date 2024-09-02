150 ألف جنيه زيادة جديدة على تويوتا فورتشنر 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة تويوتا مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا فورتشنر 2025″. وشهدت قائمة أسعار تويوتا فورتنشر 2025، زيادات جديدة تصل إلى 150 ألف جنيه.

أسعار تويوتا فورتشنر 2025

أصبح سعر الفئة الأولى “2700 سي سي” من السيارة تويوتا فورتشنر2025 بعد الزيادة الجديدة 3.300.00 بدلاً من 3.250.000 جنيه بزيادة قدرها 50 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية “إليجانس 4000 سي سي” من السيارة تويوتا فورتشنر 2025 فارتفعت بعد الزيادة الجديدة إلى 3.700.000 جنيه بدلاً من 3.550.000 جنيه بزيادة قدرها 150 ألف جنيه.

فيما قفزت الفئة الثالثة “سبورت 4000 سي سي” من السيارة فورتشنر 2025 إلى 3.900.000 جنيه بدلاً من 3.750.000 بزيادة قدرها 150 ألف جنيه.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر 2025.

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر في السوق المحلية بإصدارين،”الأول”يعتمد على محرك سعة 2.7 لتر، بقوة 163 حصان مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات، فيما زود الإصدار الثاني من “فورتشنر” بمحرك سعة 4.0 لتر، بقوة 234 حصان، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات.

ومن حيث التجهيزات والكماليات فتأتي السيارة “فورتشنر” بـ”مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – إضاءة نهارية LED – جنوط رياضية 17 بوصة و 18 بوصة-مرايا ضم كهربائية- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى- بلوتوث”

وتقدم السيارة “فورتشنر”موديل 2025 ببباقة متعددة من وسائل الأمان، تشمل “وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – نظام إيموبليزر ضد السرقة- حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية”.