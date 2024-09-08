ارتفاع أسعار سيارات جيلي في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة أوتوموبيليتي، وكيل علامة جيلي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات جيلي.

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار سيارات جيلي بزيادات تصل إلى 50 ألف جنيه، تزامناً مع طرح بعض موديلات 2025، بينما استقرت أسعار السيارة جيلي أوكافانجو دون زيادات جديدة.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية الأسعار الجديدة لسيارات جيلي بعد الزيادات الجديدة الصادرة عن وكيل جيلي.

جيلي GX3 Pro

ارتفعت أسعار جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، وأصبح سعرها الرسمي 890 ألف جنيه.

جيلي أوكافانجو

استقرت أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري، وسعر فئتها الوحيدة premium المتوفرة بالسوق المصري مليون و669 ألف جنيه.

جيلي كولراي

ارتفعت أسعار جيلي كول راي موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بقيمة تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون و240 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، والفئة الثانية premium بمليون 330 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة sport من جيلي كولراي تباع بسعر رسمي مليون 465 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة sport + الأعلى تجهيزًا من السيارة جيلي كولراي تباع بمليون 520 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

ارتفعت أسعار سيارات جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Comfort، ومليون و799 ألف جنيه للفئة Premium الثانية، أما الفئة Sport الثالثة تباع بمليون و899 ألف جنيه، بينما الفئة +Sport الرابعة الأعلى تجهيزًا بمليون 979 ألف جنيه.