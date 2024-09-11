تبدأ من 3 مليون و220 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات هيونداي سانتافي بعد طرحها في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة جي بي أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، عن أسعار سيارتها الجديدة الفاخرة هيونداي سانتافي الجديدة كلياً، التي يتم تقديمها لأول مرة في مصر.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية مواصفات وأسعار السيارة هيونداي سانتافي الجديدة بعد طرحها رسمياً.

تأتي “سانتافي” بأبعاد مثالية تمنحها حضوراً قوياً على الطريق، حيث يبلغ طولها 4,830 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,770 مم. هذه الأبعاد، إلى جانب قاعدة عجلات بطول 2,815 مم وارتفاع عن الأرض يبلغ 177 مم، تضمن استقراراً وأداءً عالياً في مختلف الظروف. السيارة مزودة بخزان وقود كبير بسعة 67 لتر، مما يوفر مدى قيادة طويل. إضافة إلى ذلك، تقدم “سانتافي” مساحة تخزين سخية في صندوق الأمتعة تصل إلى 413 لتر، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والتنقل اليومي.

وتعتمد “سانتافي” على نظام توجيه، مما يوفر دقة واستجابة عالية في التحكم في القيادة. أما نظام التعليق، فيتألف من تعليق أمامي من نوع MacPherson Strut، وتعليق خلفي Multi-link، وهو ما يضمن راحة وثباتاً استثنائياً أثناء القيادة على مختلف الطرق.

سانتافي

وتأتي السيارة بمحرك هجين 1.6 Hybridتيربو، بقوة حصانية مجمعة تصل إلى 235 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران مجمع يبلغ 367 نيوتن متر بين 1,000 و4,100 دورة في الدقيقة. ويتميز ناقل الحركة بـ 6 سرعات AT AWD دفع رباعي أو AT 2WDدفع خلفي، مما يمنح السيارة أداءً سلساً ومتجاوباً. ومع نطاق قيادة يصل إلى 1,200 كم استناداً إلى استهلاك وقود يبلغ 5.6 لتر/100 كم، تضمن “سانتافي” الكفاءة والاقتصاد في استهلاك الوقود. وتعتبر البطارية من نوع Lithium Ion بقدرة 1.49 كيلووات أحد العناصر الأساسية في هذه السيارة، حيث تلعب دوراً مهماً في تحسين كفاءتها وتوفير أداء متميز على الطريق.

مواصفات الأمان

وفيما يتعلق بالسلامة، حرصت جي بي أوتو على تجهيز “سانتافي” بأعلى معايير الأمان، بما في ذلك توفير نظام المحافظة على الحارة المرورية و المحافظة على القيادة في المسار، بالإضافة إلي خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، و نظام تحذير النقطة العمياء. علاوة علي ذلك، تأتي السيارة بنظام إيقاف أوتوماتيكي بعد التصادم، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكابح يد إلكترونية، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أماناً على الطريق. وتضم السيارة أيضاً نظام تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ومصابيح ضباب خلفية LED، ونقاط تثبيت كراسي الأطفال، و جهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية والجانبية، بالإضافة إلى رؤية 360° لمحيط السيارة. هذه الميزات تجعل “سانتافي” الخيار المثالي للعائلات التي تضع الأمان في مقدمة أولوياتها.

التصميم الداخلي

تتميز “سانتافي” بتجهيزات داخلية متطورة، حيث توفر خيارين للتكوين بسعة ستة أو سبعة مقاعد في فئتين مختلفتين. تتميز السيارة بمقاعد جلدية كهربائية مصحوبة بخاصية التعديل الكهربائي والتدفئة ،عجلة قيادة مكسوة بالجلد، ، وتجهيز المقاعد بجلد النابا، إضافة إلى تفاصيل كروم داخلية تضفي لمسة من الأناقة. وتتميز السيارة بشواحن USB أمامية وخلفية، شاحن هوائي ثنائي للهاتف الجوال، وناقل حركة إلكتروني، مما يوفر راحة استثنائية للسائق والركاب.

التصميم الخارجي

أما التجهيزات الخارجية، فتشمل جنوط سبور مقاس 20 بوصة، مرايات كهربائية للطي والضبط مع إشارات جانبية LED، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED، مما يمنح السيارة مظهراً رياضياً وعصرياً. وتحتوي “سانتافي” على نظام إضاءة متكامل بتقنية LED، بما في ذلك فتحة سقف بانوراميه مزدوجة، ومصابيح أمامية بإضاءة LED برجكتور، إضاءة نهارية LED، إضاءة إرشادية وترحيبية LED، وفوانيس خلفية LED، مما يضمن رؤية واضحة وأماناً إضافياً أثناء القيادة ليلاً.

وسائل الراحة والترفيه

وقد تم تزويد السيارة بعدة وسائل راحة تجعل القيادة تجربة ممتعة، بما في ذلك اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، مثبت سرعة ذكي، مفتاح ذكي، وحساسات إضاءة ومطر أتوماتيكية. كما تتميز بفتحة سقف بانورامية مزدوجة، وشاشة عرض في نطاق الرؤية. وتقدم “سانتافي” تجربة ترفيهية متكاملة مزودة بشاشتين متصلتين، إحداهما بحجم 12.3 بوصة للعدادات، والأخرى بحجم 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلي دعم Apple CarPlay و Android Autoعبر نظام هوائي، ونظام صوت Bose المتطور، مما يضمن أن كل رحلة ستكون مليئة بالراحة والترفيه.

أسعار هيونداي سانتافي الجديدة

وتقدم السيارة بفئتين من التجهيزات، الأولى executive rwd وتقدم بسعر 3 مليون و220 ألف جنيه، والثانية calligraphy awd وتقدم بسعر 3 مليون و770 ألف جنيه.