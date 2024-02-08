شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بندا على طاولة عمومية «جروب فايف»..29 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد في تمام الساعة (19:30) من مساء يوم الخميس 29-02-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)، والتصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الأكتتاب في الأسهم)، والتصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم).
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مجلس الإدارة)، والتصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(37) تتعلق بـ(تشكيل اللجان).
ويشمل جدول الأعمال: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(38) تتعلق بـ(عضوية اللجان)، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(39) تتعلق بـ(دراسة الموضوعات)، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بـ(اجتماعات اللجان).
جدول أعمال الجمعيةقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)، والتصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الأكتتاب في الأسهم)، والتصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم).
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مجلس الإدارة)، والتصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).
ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(37) تتعلق بـ(تشكيل اللجان).
ويشمل جدول الأعمال: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(38) تتعلق بـ(عضوية اللجان)، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(39) تتعلق بـ(دراسة الموضوعات)، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بـ(اجتماعات اللجان).