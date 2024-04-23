شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تجمد 14.2 مليار دولار من الأصول الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمدت سويسرا بتجميد 13 مليار فرنك (14.2مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، والتي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضا بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

جدير بالذكر أن سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد الصراع مع أوكرانيا، وهي خطوة ثبت أنها مثيرة للجدل.