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سويسرا تجمد 14.2 مليار دولار من الأصول الروسية

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وكالات - برن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جمدت سويسرا بتجميد 13 مليار فرنك (14.2مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، والتي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضا بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.
جدير بالذكر أن سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد الصراع مع أوكرانيا، وهي خطوة ثبت أنها مثيرة للجدل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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