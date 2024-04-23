شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات المشفرة الكبرى تفوق التوقعات بعد تنصيف بيتكوين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فاق صعود العملات المشفرة الكبرى التوقعات مؤخراً، وارتفع سعر بيتكوين بشكل ملحوظ هذا الأسبوع بعدما أكملت عملية "التنصيف" الرابعة مساء الجمعة، وهو حدث مبرمج مسبقًا يخفض إلى مكافآت معدني العملة المشفرة إلى النصف، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.
ويعد حدث النصف أو التنصيف هو تعديل لسلسلة كتل البيتكوين التي تقلل إلى نصف عدد عملات البيتكوين التي يمكن لعمال المناجم التعامل معها.
وأدى التغيير، الذي يحدث كل أربع سنوات إلى خفض عدد عملات البيتكوين التي يتم إصدارها في المتوسط كل 10 دقائق إلى 3.125 من 6.25.
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وأنفقَ المستثمرون الراغبون في أن يكونوا جزءاً من تاريخ البيتكوين 37.7 بيتكوين (ما يعادل 2.4 مليون دولار) كرسوم فقط لحجز حصَّتهم من المساحة المحدودة على كتلة شبكة بيتكوين ما أدى إلى حدث التنصيف الرابع.
وتضمَّنت الكتلة 3050 معاملة ما يعني أنَّ المستخدم العاديَّ دفع أقلَّ بقليلٍ من 800 دولار.
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وكان العديد من المستثمرين يتوقعون تحركات قليلة في سعر عملة البيتكوين حول النصف نفسه، حيث استغرق الأمر تاريخيًا عدة أشهر لملاحظة تأثيرها ينعكس في سعر البيتكوين ومع ذلك قال بنك جيه بي مورجان إنه يرى بعض المخاطر الهبوطية على المدى القريب في عملة البيتكوين.
وحول الفترة المقبلة، فيرى بعض الخبراء في سوق العملات المشفرة أن سعر أقوى عملة مشفرة قد يتجاوز 100 ألف دولار فيما رجَّح آخرون وصولها إلى أكثر من ذلك.
تداول أكبر عملة مشفرةتم تداول أكبر عملة مشفرة بحوالي 66,000 دولار يوم الثلاثاء ارتفاعًا من مستوى يوم الجمعة والذي بلغ فيه سعر العملة 64,314 دولارًا، وفقًا لبيانات "كوين ديسك".
ويعد حدث النصف أو التنصيف هو تعديل لسلسلة كتل البيتكوين التي تقلل إلى نصف عدد عملات البيتكوين التي يمكن لعمال المناجم التعامل معها.
وأدى التغيير، الذي يحدث كل أربع سنوات إلى خفض عدد عملات البيتكوين التي يتم إصدارها في المتوسط كل 10 دقائق إلى 3.125 من 6.25.
تجاوز إيرادات تعدين البيتكوينفي 20 أبريل حصل معدِّنو البيتكوين على ما مجموعه 107.7 مليون دولار من مكافآت التعدين ورسوم المعاملات حيث دفع البعض رسوماً باهظة لتسجيل معاملاتهم على سلاسل الكتل الخاصة بالعملة.
اقرأ أيضاً: بيتكوين أكبر فائزة.. توقعات بتضاعف القيمة السوقية للعملات المشفرة
وأنفقَ المستثمرون الراغبون في أن يكونوا جزءاً من تاريخ البيتكوين 37.7 بيتكوين (ما يعادل 2.4 مليون دولار) كرسوم فقط لحجز حصَّتهم من المساحة المحدودة على كتلة شبكة بيتكوين ما أدى إلى حدث التنصيف الرابع.
وتضمَّنت الكتلة 3050 معاملة ما يعني أنَّ المستخدم العاديَّ دفع أقلَّ بقليلٍ من 800 دولار.
سبب ارتفاع العملات المشفرةسبق وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 1.8٪ لتصل إلى 65891.28 دولارًا، وفقًا لشركة "كوين ميتريكس"، ما يشير إلى تذبذب سعرها خلال فترات بسيطة. أما الإيثريوم فارتفعت 1.5% إلى 3198.06 دولارًا. وحققت مكاسب بنحو 3% و5% على التوالي.
ماذا يعني تنصيف بيتكوين؟يؤدي تخفيض عملة البيتكوين إلى النصف إلى خفض الحوافز الممنوحة للقائمين بالتعدين إلى النصف ويتم ذلك مرة واحدة كل أربع سنوات تقريبًا كما هو منصوص عليه في كود البيتكوين والمقصود من ذلك هو إبطاء إصدار عملات البيتكوين مما يخلق تأثير الندرة ويسمح للعملة المشفرة بالحفاظ على جودتها الرقمية الشبيهة بالذهب.
اقرأ أيضاً: توقعات بوصول سعر بيتكوين إلى 80 ألف دولار بعد تخطيها مستوى قياسي
وكان العديد من المستثمرين يتوقعون تحركات قليلة في سعر عملة البيتكوين حول النصف نفسه، حيث استغرق الأمر تاريخيًا عدة أشهر لملاحظة تأثيرها ينعكس في سعر البيتكوين ومع ذلك قال بنك جيه بي مورجان إنه يرى بعض المخاطر الهبوطية على المدى القريب في عملة البيتكوين.
إقبال المستثمرين على بيتكوينوذكر محللون إن عمليات تعدين البيتكوين الكبيرة والمدرجة في وضع يمكنها إلى حد كبير من استيعاب الحدث حيث كانوا يستعدون منذ أشهر من خلال تقديم طلبات شراء كبيرة لمعدات تعدين جديدة وأكثر كفاءة وزيادة قدرات معدلات التجزئة حيث تقيس معدلات التجزئة الكفاءة الحسابية لعمال مناجم العملات المشفرة.
وحول الفترة المقبلة، فيرى بعض الخبراء في سوق العملات المشفرة أن سعر أقوى عملة مشفرة قد يتجاوز 100 ألف دولار فيما رجَّح آخرون وصولها إلى أكثر من ذلك.