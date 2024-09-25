شركة “Mt. Gox” تستعد لنقل المزيد من البيتكوين قريبا

أفادت منصة “Arkham Intelligence” المتخصصة في تحليل البيانات على الشبكة عن عمليات نقل حديثة لعملة البيتكوين مرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة السابقة “Mt. Gox”.

وفقا لتغريدة نشرتها “Arkham”، تلقت منصة “Mt. Gox” في الليلة الماضية مبلغ 370,000 دولار من البيتكوين من منصة التداول “Kraken” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

كما أشارت Arkham إلى أن “Mt. Gox” قامت بإفراغ 4 من محافظها الليلة الماضية، ما يشير إلى احتمال قيام المنصة قريبا بنقل المزيد من البيتكوين لدائنيها.

خطة السداد لعملاء Mt. Gox:

خلال هذا العام، بدأت Mt. Gox أخيرا في تنفيذ خطتها لتعويض عملائها.

ووفقا للتقارير، كان من المقرر أن يتم سداد 142,000 بيتكوين و143,000 بيتكوين كاش بالإضافة إلى 69 مليار ين ياباني.

في يوليو الماضي، قامت المنصة بنقل 140 ألف بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 9 مليار دولار في ذلك الوقت إلى عدد من منصات التداول المركزية مثل Bitstamp وKraken وBitGo كجزء من استعداداتها لبدء السداد.

وللتذكير قامت Mt. Gox في 21 أغسطس بتحويل ما قيمته 709 مليون دولار من البيتكوين إلى منصة التداول Bitstamp.

وفي 14 أغسطس، نقلت المنصة 33,141 بيتكوين (ما يعادل حوالي 2 مليار دولار) إلى عنوان بلوكشين جديد استعدادا للمدفوعات، بالإضافة إلى إرسال 117 بيتكوين (حوالي 7 ملايين دولار) إلى منصة التداول OKX.

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