شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. أسعار الذهب مستمرة في التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تراجعها الحاد أمس الأول الاثنين، على خلفية اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة، مثل الأوراق المالية، في ظل تراجع المخاوف من اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدار 50ر4 دولار أي بنسبة 19ر0% إلى 70ر2327 دولار للأوقية.

مؤشر قيمة الدولار



ارتفاع الفضة وتراجع النحاس

البيانات الاقتصادية الأمريكية

في الوقت نفسه ساعد تراجع سعر الدولار في الحد من انخفاض المعدن الأصفر.وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنحو 5ر0% إلى 61ر105 نقطة، في حين عززت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أقل من التوقعات الآمال في اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي نحو خفض الفائدة عاجلًا وليس آجلًا.وارتفع سعر الفضة بمقدار 118ر0 دولار أي بنسبة 43ر0% إلى 331ر27 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي.وتراجع سعر النحاس بمقدار 0440ر0 دولار أي بنسبة 1% إلى 4320ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.ويترقب المستثمرون سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، بما في ذلك بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، وبيانات الإنفاق والاستهلاك الشخصي.وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء، ارتفاعمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر8% شهريًا إلى ما يعادل 693 ألف وحدة سنويًا، بعد تراجعها بنسبة 1ر5% خلال فبراير الماضي إلى ما يعادل 637 ألف وحدة سنويًا، وفقًا للبيانات المعدلة.وكان محللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال مارس إلى ما يعادل 668 ألف وحدة سنويًا، مقابل 662 ألف وحدة خلال فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الأولية.