شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع اليوبيل الذهبي.. تفاصيل اجتماعات "الإسلامي للتنمية" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

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البنك الإسلامي للتنمية

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اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين.

المنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي.

منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024م.

منتدى العمل الخيري.

ندوة الرؤية المستقبلية.

أهداف التنمية المستدامة

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انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية

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الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يستضيف البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك تنمية رائد متعدد الأطراف بين دول الجنوب وحاصل على تصنيف، اجتماعاته السنوية للعام 2024، في العاصمة الرياض، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024ويتزامن الحدث مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، حيث يحتفل بمرور 50 عامًا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 57 دولة عضو، تحت شعارالاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار، الذي يعكس إرث البنك وأهدافه المستقبليةويجتمع وزراء المالية وممثلو المؤسسات المالية وخبراء التمويل الإسلامي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في الاجتماعات.ويشمل جدول الأعمال جلسات خاصة بمشاركة المعرفة والندوات والمؤتمرات الصحفية التي تركز على التنمية والتعاون الإقليمي والتمويل الإسلامي. ومن بين أبرز الفعالياتوتتناول المناقشات قضايا ملحة مثل الفقر متعدد الأبعاد، والتعاون الجنوب – الجنوب، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.وسيجتمع الرؤساء التنفيذيين لكيانات البنك في جلسة استراتيجية بعنوان "إطلاق الإمكانات الاقتصادية"، مما يعكس التزام البنك بتعزيز النمو الاقتصاديإلى جانب الفعاليات الرئيسة، سيتم عقد اجتماعات جانبية، بما في ذلكواتحاد المقاولين بالدول الإسلامية