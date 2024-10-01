الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3357 دولار أمريكي، بانخفاض 0.19 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2010 يورو بارتفاع 0.24 %.

البورصة البريطانية

من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 1.01 %، ما يعادل 83.81 نقطة، ليصل عند مستوى 8236.95 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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