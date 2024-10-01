شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات التجزئة في إيرلندا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها في الشهر السابق عليه. وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي، تراجع حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 1.5% عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر0% شهريًا في يوليو. حجم مبيعات التجزئة في إيرلندا وسجلت مبيعات السيارات تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي بنسبة 6%، كما تراجعت مبيعات معدات الكمبيوتر والطلاء والزجاج بنسبة 3%.

وزادت المبيعات في المقاهي بنسبة 6ر3% شهريًا، ومبيعات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 3ر3%. وعلى أساس سنوي. قيمة المبيعات فيما تراجعت مبيعات التجزئة في أيرلندا الشهر الماضي بنسبة 5ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 4ر1% في الشهر السابق عليه.

وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 6ر1% شهريًا وبنسبة 2ر2% سنويًا خلال أغسطس الماضي.