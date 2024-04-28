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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28-4-2024 في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 28-4-2024، في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي نحو 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.02 جنيه للشراء، 48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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