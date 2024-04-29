شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2327.09 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2338.30 دولار للأوقية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 30 أبريل وأول مايو، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 % خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 27.24 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 19.95 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 954.94 دولار للأوقية.

