ارتفاع أرباح ” مصرف الراجحي” بنهاية الربع الأول 2024 إلى 4.4 مليارات ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي،إلى 4.4 مليارات ريال بنهاية الربع الأول 2024 وبنسبة 6%، مقارنة بـ 4.1 مليارات ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وذكر المصرف أن ذلك يعود إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 10.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار ، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار وفقا لـ “الاخبارية”.

بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7.2% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 359 مليون ريال الى 421 مليون ريال بنسبة 17.3 %.