تراجع في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث تراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3520 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب نحو 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع بنسبة 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.