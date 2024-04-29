شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يعلن انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي.
وأشار خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاقتصاد السعودي يتنامى بشكل ملحوظ، معلقا: هذا التنامي مستمر ونحن نعكف على التنويع.
ولفت إلى أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر على التقدم الاقتصادي.
وأشار خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاقتصاد السعودي يتنامى بشكل ملحوظ، معلقا: هذا التنامي مستمر ونحن نعكف على التنويع.
الاقتصاد العالميوتابع: نريد أن نرى نموًا اقتصاديًا عالميًا وهذا أحد أسباب اجتماعنا هنا.
ولفت إلى أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر على التقدم الاقتصادي.