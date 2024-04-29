محمد العريان : العلوم الحيوية والطاقة المتجددة استثمارات جيدة إلى جانب الرعاية الصحية

الشارقة - اميمة ياسر - في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية ضمن برنامج «Businessمع لبنى»، أجاب الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد العريان، عن السؤال المحير «أين ينبغي أن نستثمر؟».

وشدد على أن قرار الاستثمار يتوقف على عدة عوامل ويجب على المستثمر أن يجيب عن الأسئلة التالية: «ما حجم مدخراته؟ ما هي أهدافه؟ ما مدى قدرته على تحمل المخاطر؟».

وأضاف: «أنا دائماً أطرح على الناس السؤال الأهم الذي يمكن لكل واحد منهم الإجابة عنه بنفسه، ما هو الخطأ الذي لن أتحمل تبعات ارتكابه؟».

واستطرد: «كما تعلمون، حينما نفكر في الاستثمار، نركز عادةً على الأرباح التي سوف نحققها، غير أننا نعيش في عالم يسوده عدم اليقين، لذلك بدلاً من طرح سؤال بشأن ما سأجنيه من أرباح، يفضل أن أتساءل عن مدى تحملي وتقبلي للخسارة، فالخطأ الذي يقترفه معظم المستثمرين هو التعامل بشكل سيئ مع أي تقلب واللجوء عادةً إلى بيع ما لديهم، لهذا أقول لكل شخص منهم، اِفهم نفسك أولاً قبل أن تجيب عن السؤال».

وأوضح «العريان» أن «هناك فرصاً واعدة اليوم أَكثر من أي وقت مضى، وهذا يعود إلى كون نظام الاستثمار أصبح أقل تعقيداً طالما تم إبقاء معدلات الفائدة منخفضة جداً».

وأكمل: «إذا أخبرتني بأنك ستستثمرين من أجل أحفادك فسأضع أفقاً زمنياً لاستثماري هو 10 سنوات، وسأركز على مجالات معينة وقطاعات محددة مثل العلوم الحيوية والطاقة المتجددة، لأنني أعتقد أن هذه القطاعات إلى جانب الرعاية الصحية سوف تكون استثمارات جيدة جداً على المدى الطويل».

وحول التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثر الحرب على اقتصاد المنطقة، قال الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان، إنه ليس هناك جواب بسيط حول مدى التأثير، مشيرا إلى أن هذا يعود لسببين رئيسيين: أولهما له علاقة بالتطورات السلبية والإيجابية، ثانيهما يعتمد على موقع كل بلد في المنطقة والتوفيق بينهما صعب جداً.

«على سبيل المثال، إذا كنت موجوداً في البلدان المجاورة للمأساة الجارية في غزة فإنك ستشعر بالآثار السلبية على القطاع السياحي وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن، إذا كنت موجودا في الإمارات فإنك لا تشعر بأثر ذلك على السياحة أو الاستثمار الأجنبي المباشر، بل ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط المرافق لهذه التوترات الجيوسياسية، لذلك فإن مدى تأثرك يعتمد على مكان وجودك، غير أن القاسم المشترك بين الجميع هو الشعور بحزن كبير وقلق عميق بشأن المأساة الإنسانية الواقعة في الوقت الحالي بعد إزهاق أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء ودُمِّرت المنازل وسبل العيش»، بحسب العريان.

وبالحديث عن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم بما فيها التوترات الجيوسياسية وسياسات الفيدرالي، قال: «هذا صحيح، الفيدرالي هو البنك المركزي الأقوى في العالم لأن الدولار هو عملته الاحتياطية ولأن النظام المالي الأمريكي يُستخدَم من قبل الكثير من الناس لإدارة مدخراتهم، ورغم وجود الفيدرالي في الولايات المتحدة فإن قراراته لها آثار واسعة النطاق خارج حدود الولايات المتحدة».

وتابع قائلا، على هامش «منتدى الإعلام العربي» المنعقد في دبي: «ننظر إلى هذا بالموازاة مع قوة الدولار والتضخم الذي ما يزال مرتفعاً في الولايات المتحدة، وعندما كان الناس يراجعون حساباتهم مع الأشهر الأولى للعام كانت السوق تراهن على ستة تخفيضات بدءاً من شهر مارس، في الوقت الراهن تنتظر الأسواق تخفيضاً في سعر الفائدة بدءاً من شهر ديسمبر، ما حدث كان تغيراً كاملاً».