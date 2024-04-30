شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الزراعي يبحث التعاون مع نيوم للغذاء في البيوت المحمية والاستزراع السمكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي، مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للغذاء «توبيان»، الدكتور خوان كارلوس موتمايور، وعدد من مسؤولي الشركة، في مقر الشركة بمنطقة نيوم، مجالات التعاون في قطاعات البيوت المحمية، والاستزراع السمكي، والاستدامة، والابتكار في صناعة الغذاء.

وأشار السهلي خلال اللقاء، إلى دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية، وفي دعم التنمية الاقتصادية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي، إضافة إلى دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الزراعية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للغذاء «توبيان»، دور وأهداف الشركة المتمثلة في توفير منتجات غذائية عالية الجودة للأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاكتفاء الذاتي بالمملكة، وتشكيل نظام غذائي مستدام، مؤكدا دور الشركة في تطبيق التقنيات الجديدة ودعم الابتكار للتغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء.

وعلى هامش اللقاء، زار الرئيس التنفيذي عددا من مشاريع الشركة، مثل: مشاريع مفرخات الأسماك، ومشاريع البيوت المحمية في منطقة نيوم.

مجالات التعاون

البيوت المحمية.

الاستزراع السمكي.

الاستدامة في صناعة الغذاء.

الابتكار في صناعة الغذاء.

دور الصندوق

تمويل المشاريع الزراعية.

دعم التنمية الاقتصادية.

الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

دعم أنشطة ومجالات التنمية المستدامة.

دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة

أهداف نيوم للغذاء