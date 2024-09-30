صحيفة أميركية: هكذا عملت إسرائيل استخباراتيا لسنوات على اختراق حزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل عملت لسنوات، بدءاً من حرب لبنان الثانية، على بناء نظام استخباراتي يشمل اختراق حزب الله.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن التشكيل شمل عمليات كوماندوز سرية في لبنان، بما في ذلك تنفيذ "مهام استخباراتية حساسة".

ويتناول التقرير وسائل التعقب الإسرائيلية لحزب الله في السنوات الماضية، والتعاون والمعلوماتي بين إسرائيل والولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، يوصف التقرير كيف رصدت الوحدة 8200 قائد "فيلق القدس "، قاسم سليماني ، وبعد أن قررت إسرائيل عدم تصفيته، نقلت المعلومات إلى الأمريكيين، الذين قاموا بتصفيته بعد ذلك بمساعدة طائرة بدون طيار قرب بغداد.

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وكجزء من العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية في لبنان، قامت الوحدة 8200 بإنشاء أدوات إلكترونية لرصد هواتف عناصر حزب الله ووسائل الاتصال الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، اطلقت الوحدة 8200 مسيرة وقمرا صناعيا متطورا يحلق بشكل متواصل فوق معاقل حزب الله.

وذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون تحدثوا للصحيفة أن "الجرأة الإسرائيلية" في تنفيذ العمليات تميز أجهزة استخباراتها عن أجهزة استخبارات الدول الأخرى.

المصدر : مكان