شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحديات العالمية.. الاقتصاد السعودي يستمر في أدائه الإيجابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: إن الاقتصاد السعودي استمر في أدائه الإيجابي على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين حيال آفاق الاقتصاد العالمية.

وأضاف المجلس أن مؤشر مديري المشتريات في شهر مارس الماضي سجل 57.0 نقطة، ليبقى في منطقة التوسع، مستمرا في أدائه الإيجابي. تدفقات الاستثمار الأجنبي أشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال الربع الرابع من العام الماضي، 13 مليار ريال، مقارنة بـ11 مليار ريال في الربع الثالث من 2023.

ويعكس النمو في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات العالمية. ارتفاع مؤشرات المهام والتكليفات وبحسب المجلس استمر انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات في الربع الأول من العام 2024م، فيما استمر ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات المهام والتكليفات.

وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2%على أساس سنوي.