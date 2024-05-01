شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابك» 62% إلى 250 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى الانخفاض بالإيرادات والنتائج من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة للخسائر من العمليات غير المستمرة.

وأضافت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع في متوسط أسعار البيع بنسبة 4% وارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بفضل جهود الشركة المستمرة لاحتواء التكاليف.

الجدير بالذكر أن في الربع السابق تم تسجيل عمليات غير متكررة بصافي مبلغ 1.3 مليار ريال والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية ومخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا ومن مكاسب إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشاريع المشتركة. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي ربح يقدر بنحو 250 مليون ريال في الربع الأول من 2024، منخفضا بنسبة 62%، مقابل 660 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى الانخفاض بالإيرادات والنتائج من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة للخسائر من العمليات غير المستمرة.وأضافت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع في متوسط أسعار البيع بنسبة 4% وارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بفضل جهود الشركة المستمرة لاحتواء التكاليف.الجدير بالذكر أن في الربع السابق تم تسجيل عمليات غير متكررة بصافي مبلغ 1.3 مليار ريال والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية ومخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا ومن مكاسب إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشاريع المشتركة.